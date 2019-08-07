Минэкономразвития из-за своей безответственности может оставить от выплат НПФ сотни рублей, а не тысячи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсантъ».

Минэкономразвития собирается формировать свою экспертизу для вопросов пенсионной реформы, чтобы она включилась в вопросы согласования законодательных инициатив и была их инициатором.

Между тем, новый участник рынка способен не облегчить решение пенсионных вопросов, а усложнить процесс и сделать еще более длительным.

Стоит добавить, что действующие сегодня НПФ сохраняли для людей возможность начать получать пенсии в 55 и 60 лет, а Минэкономразвития оценивало эту норму отрицательно.

Эксперты реагируют на речи главы Минэкономразвития Максима Орешкина скептически или с сарказмом, что означает некомпетентность ведомства в вопросах, которые оно обязано решать. Что предпринять, министерству еще не ясно: многие инициативы оказались провальными, вкладывать деньги в будущие пенсии граждане не рвутся, опасаясь их потерять.

Между ведомством, ЦБ и Минфином идет спор о том, какие меры приведут к успешному решению больного для россиян вопроса, но на чем они остановятся, и будет ли это решение панацеей – еще не известно.

Россияне вынуждены ждать и верить в лучшее, хотя на данный момент картина складывается удручающая: достойная старость с честно заработанными деньгами в качестве пенсий кажется гражданам маловероятной.

Анастасия Туркова