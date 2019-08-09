Власти устали быть понимающими спонсорами для коммунальщиков и решили сменить тактику. Они будут брать быка за рога, сообщает DEITA.RU со ссылкой на источник, близкий к правительству Ханты-Мансийского АО.

Рынок коммунальных активов начинают приводить в порядок в Югре. После того, как местные власти влили в предприятия миллионы и не увидели результата, они больше не гарантируют компаниям право на существование. Организации, которые зарекомендовали себя, как неэффективные, не спасет даже статус «естественной монополии»: их объявят банкротами. Место не справившейся компании должна будет занять другая.

Даже если компания одна, и она обеспечивает город тепло- и водоснабжением и отвечает за обслуживание канализации, меры наказания для нее не смягчат. Такое решение было принято в отношении АО «НЭРС» в Нягани, и после многих безуспешных попыток ранее объявить компанию банкротом на ней ввели процедуру наблюдения.

Закон считают не совсем справедливым, потому что подобным компаниям не хватит средств рассчитаться с долгами и возродиться, но власти неумолимы.

Анастасия Туркова