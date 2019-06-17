Индия начала торговую войну с Соединёнными Штатами, сообщает DEITA.RU.

Согласно документу, опубликованному на портале Gazette of India, Индия ввела дополнительные пошлины на 28 товаров, которые ввозит из США. Речь идет о яблоках, миндале, грецких орехах и других товарах.

Отмечается, что дополнительные пошли вступили в силу с воскресенья, 16 июня.

Ранее прошла информация, что США и Китай в своем торговом противоборстве дошли серьезных запретов. Так, руководство компании Google оставило смартфоны, произведенные китайской фирмой Huawei без программного обеспечения. Обновление китайских гаджетов будет проводится до августа текущего года. Стоит отметить, что Китай быстро нашел выход из положения: на данный момент ведутся переговоры с российским разработчиками операционной системы «Аврора».

Екатерина Брязгунова