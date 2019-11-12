Власти наденут на россиян контролирующие браслеты

В России продолжают ужесточать требования безопасности к перевозкам граждан на пассажирском транспорте. Особенное внимание в последнее время уделяется заказным перевозкам в автобусах т.к. именно на них проходится около семидесяти процентов ДТП с последствиями в виде серьезных увечий и смертельных исходов. Об этом сообщает DEITA.RU.

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин рассказал в интервью «РГ», что в своих «безопасных» разработках ведомство делает большой акцент на одну из самых частых причин возникновения ДТП - на человеческий фактор.

«Первая главная причина ДТП - внешняя среда, вторая - водитель: его работа, реакция, самочувствие и, самое главное, соблюдение установленных правил и требований за рулем, третья - техническое состояние ТС. Но в девяноста процентах случаев основополагающей причиной автомобильных аварий является человеческий фактор», - пояснил Басаргин.

По словам чиновника, в помощь по снижению влияния человеческого фактора сегодня приходят технологии. Например, с ноября текущего года всех водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, обязали устанавливать в салон авто тахографы - приборы, контролирующие соблюдение водителем скоростного режима, а также пропорций отдыха и работы в режиме онлайн. Басаргин отметил, что в скором времени в России могут быть введены специальные контролирующие браслеты для отслеживания физического состояния водителя во время всего трудового дня.

«Сигнал о плохом или подозрительном самочувствии водителя - повышении давления, появления симптомах сонливости и т.д. - будет напрямую поступать к контролирующим ведомствам, входящих в систему управления ТС. Решение о снятии работника с линии будет приниматься незамедлительно», - рассказывает Басаргин отмечая, что одновременно с браслетами в автомобили внедрят электронные чипы, призванные блокировать работу двигателя при первых же признаках опьянения водителя или технической неисправности авто.

Кстати, в прошлом году в России было зарегистрировано около трех с половиной тысяч аварий, участниками которых стали автобусы с пассажирами. Сообщается о более сотни случаев смерти людей в результате указанных ДТП и около четырех тысяч серьезно пострадавших.

Екатерина Цой