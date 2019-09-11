Власти накажут автолюбителей за детей в салоне

Отягчающим обстоятельством для автолюбителей, нарушивших ПДД, могут стать дети, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК. Если в салоне авто присутствует ребенок – нарушение станет строже, говорит вице-премьер Максим Акимов.

Акимов попросил МВД и Минюст ужесточить наказание для нарушающих ПДД, которые при этом везут в автомобиле несовершеннолетних. При желании другие федеральные органы могут включиться в работу над этим проектом.

Такие изменения собираются внести в КоАП, на работу ведомствам отведен период времени до конца марта 2020 года.

В текущем году количество ДТП с детьми выросло на 1,2 процента, что заставило власти принимать меры.

Анастасия Туркова