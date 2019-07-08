Психологи и педагоги против такого решения, сообщает DEITA.RU.



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запрещать использование мобильных телефонов школьниками во время занятий. Пользователи соцсетей восприняли эту идею в штыки.

«Лайф» опубликовал реакцию на предложение Матвиенко психологов и педагогов.

По мнению семейного психолога Марины Бурмака, ограничения необходимы. В детском и подростковом возрасте важно научиться выстраивать коммуникативные навыки, а со смартфоном это невозможно. Эксперт считает, что первым шагом должно стать ограничение на использование гаджетов во время урока. Их можно сдавать в специальную коробку, и выдавать после урока.

А вот заслуженный учитель Евгений Ямбург уверен, что никаких ограничений накладывать не надо: телефон не помеха для талантливого учителя. Кроме того, в этой истории силен и правовой вопрос: если ребенок не отдаст телефон добровольно, то ни учитель, ни охранник не имеют права забрать его силой. Конфликты, уверен учитель, только разрастутся.

Елена Миронова