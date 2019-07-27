Наиболее востребованными направлениями бизнеса у молодых предпринимателей Приморья стали салоны красоты, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в Приморском центре занятости населения, за финансовой поддержкой из регионального бюджета в 2018 году обратилось порядка 400 начинающих бизнесменов Приморского края. Примечательно, что каждый четвёртый из них желает открыть салон красоты или парикмахерскую. Второе востребованное направление бизнеса в крае – услуги такси.

Приморский центр занятости совместно с центром поддержки предпринимательства Приморского края провел семинар, в рамках которого сотрудники центра рассказали алгоритм для получения финансовой поддержки. Сумма финпомощи составляет чуть менее шестидесяти тысяч рублей и выплачивается единовременно. Чтобы начинающему предпринимателю выдали средства, необходимо зарегистрироваться при помощи сайта и пройти тестирование, которое определит уровень предпринимательских способностей претендента. Затем последует составление бизнес-плана и его утверждение рабочей группой. Если бизнес-план утвердят, между предпринимателем и центром занятости заключается договор, по итогам которого сумма будет выплачена.

По словам Светланы Коваль, в прошлом году во Владивостоке подобным образом зарегистрировались 38 человек из самых разных сфер предпринимательства.

«Направления самые разные. У нас есть детские развивающие центры, есть свадебный салон, магазины по реализации кормов для домашних животных, магазин обоев открылся, у нас есть даже новое направление - центр прототипирования, где создают прототипы моделей».

Напомним, Всероссийская база вакансий «Работа в России» набирает популярность среди россиян. Порядка одного миллиона резюме размещено на страницах портала. Что касается жителей региона, свои резюме разместило порядка пяти тысяч приморцев.

Софья Корф