Глава думского Комитета по информационной политике Леонид Левин просит россиян проверять, из каких источников они берут информацию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Применять новый закон о пресечении фейковой информации не так просто, как ожидалось: люди сами выбирают, какие источники стоит читать и откуда брать информацию. Иногда человек не пользуется критическим мышлением или оценивает факты неверно.

Бывают случаи, когда после просмотра ленты в социальных сетях люди теряются, видя вперемешку информацию из информационных пабликов, развлекательных и провокационных.

Мы ежедневно находимся в потоке информации и не можем достаточно подробно анализировать ее всю, иногда даже адекватно воспринять ее не удается. Тем не менее, отличать правдивую информацию от фейка можно и нужно.

Для этого стоит использовать те информационные источники, которые имеют немалый уровень доверия помимо информативности. К таким относятся зарегистрированные СМИ, на которые ссылаются другие СМИ.

Но и это не все: чтобы увидеть ситуацию более правдиво, на нее рекомендуется смотреть, как минимум, с двух сторон.

Анастасия Туркова

