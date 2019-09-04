Предельно высокую стоимость автономеров определили власти, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews

С наступлением 2020 года те, кто заказывает автомобильные номера у частных изготовителей, будут платить за это максимум две тысячи рублей. Мотоциклетные обойдутся максимум в полторы тысячи.

Верхний порог стоимости для номеров, изготовленных у частника, могут установить по инициативе ФАС. Приказ в ведомстве уже подготовили и обнародовали, пишет «Коммерсантъ».

К слову, предельная цена для бумажного номера «Транзит» - 200 рублей.

Анастасия Туркова