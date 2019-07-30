Гражданин не доверяет электронным паспортам? У него должно остаться право пользоваться бумажным, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН. Такая позиция у депутата Госдумы Светланы Бессараб.

Восемьдесят пять процентов граждан в России знают про скорое появление в России электронных паспортов, но пятьдесят девять процентов к оформлению паспорта-карточки не готовы. Подозреваю, что электронный паспорт и защищен хуже, и утечка данных может произойти. Или сбой в системе. Некоторые респонденты считают, что паспорт нового формата – не для каждого случая.

Бессараб считает, что они изменят свое мнение. При условии, что их сограждане будут пользоваться подобными паспортами лет пять – шесть, получая при этом ускоренный доступ к услугам, кредитам и пенсиям. Если не будет происшествий – граждане убедятся, что им предложили удобный вариант.

С помощью электронного паспорта можно оплатить штрафы, пользоваться порталом госуслуг и заказывать иные услуги.

Но если человек сомневается, ему нужно оставить право использовать привычный бумажный вариант документа, поясняет депутат.

Анастасия Туркова