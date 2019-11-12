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Власти не отменят муниципальный фильтр
Комиссия правительства по законопроектной деятельности дала отрицательный отзыв на инициативу об отмене муниципального фильтра при выдвижении парламентскими партиями кандидатов на выборах глав регионов, сообщает DEITA.RU.
Сейчас, чтобы принять участие в выборах губернатора кандидат должен собрать подписи от 5% до 10% (в зависимости от региона) муниципальных депутатов. Члены партии «Справедливая Россия» предложили отменить муниципальный фильтр для парламентских партий с 1 января 2020 года и подготовили законопроект.
Как пишет ТАСС, комиссия правительства по законопроектной деятельности обратила внимание на то, что в таком случае кандидат на должность высшего должностного лица, выдвинутый такой партией, получит преимущество по отношению к другим кандидатам, в том числе к тем, кто будет участвовать в выборах в порядке самовыдвижения.
За отмену или корректировку муниципального фильтра неоднократно высказывались лидеры КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. С инициативами по смягчению процедуры сбора подписей выступала и руководитель Центризбиркома Элла Памфилова.
Однако, пока конкретных решений по муниципальному фильтру не принято. Более того, с реформой местного самоуправления и начавшейся по России кампанией создания муниципальных округов вместо муниципальных районов, на полную отмену фильтра рассчитывать не стоит. За счет упразднения городских и сельских поселений, количество муниципальных депутатов в каждом отдельно взятом регионе снизится. А, стало быть, и «контролировать» их станет проще.
Дмитрий Санников