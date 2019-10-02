Власти не поделили деньги в Приморье

Во вторник, 1 октября, губернатор края Олег Кожемяко прибыл с рабочей поездкой в Хасанский район Приморья, где осмотрел ход восстановительных работ после паводка, сообщает DEITA.RU.

Главным местом действа стал поселок Безверхово, где в конце августа сошел сель, в результате которого смыло двух этажный домик в море. По словам очевидцев, глава края осмотрел место и пообщался с местными жителями и обратил свой гневный взор на главу района. Итогом поездки стало следующее: за восстановительными работами будут следить местные жители и глава поселения Леонид Васюкевич.

«Губернатор Приморья поддержал наши требования и поручил мне подписывать актовые документы по объему работ. Теперь работы мы должны контролировать самостоятельно, до этого инспекции проводила районная администрация, которая не смотрела на качество работ. Все работы будут проведены по разработанным нами проектным решениям. Нам предстоит привести жизнь в обычное русло и нам в этом не смогут помешать», - сказал глава Безверхенского поселения Леонид Васюкевич.

Он также добавил, что комиссией был принят список работ, которые необходимо сделать, при этом перечень был расширен пожеланиями местных жителей.

«Сегодня мы пришли к выводу, что необходимо делать водопропускное сооружение, надо зарегулировать противопожарную полосу, чтобы она собирала воду и не было нагрузки на склон, и не провоцировала новый сель. С момента введения режима ЧС прошел уже месяц, много времени, у нас остался всего месяц, чтобы привести поселение в порядок», - подчеркнул Леонид Васюкевич.

При этом он добавил, что единственное, чего пока не удалось изменить, так это того, чтобы финансирование шло через администрацию поселения, а не районную.

«Мы хотели бы, чтобы финансирование через нас шло, чтобы вообще исключить администрацию района, но контракты уже были заключены. Надеемся, что в следующие разы контракты на дороги и прочие нужды будут отдавать нам, чтобы мы могли их разыграть самостоятельно», - подчеркнул глава поселения.

Отдельно стоит отметить, что в социальных сетях злые языки говорят, что между главой района и поселения просто идёт борьба за бюджетные деньги. Некоторые отмечают, что своими действиями он дестабилизирует ситуацию в своем поселении.

«Дело дошло до перекрытия дорог технике, ликвидирующей ЧС, угроз рабочим. Глава поселения недоволен тем, что ликвидацией ЧС занимаются районные власти с привлечением сторонних подрядчиков. Однако жители пострадавших домов не поддерживают Васюкевича и буквально готовы встать на защиту техники и рабочих», - пишут в социальных сетях.

Отметим, что контракты в рамках режима ЧС заключаются без торгов, и власти сами в праве выбирать подрядчика.

Напомним, что накануне поездки губернатора в Безверхово в социальных сетях появился видеоролик, на котором было изображено возведение дамбы из камней напротив многоквартирного дома. Ряд СМИ сообщал, что в Безверхово помимо губернатора должен был приехать и полпред президента Юрий Трутнев.

Иван Юрьев