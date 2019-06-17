В правительстве развернулась борьба за право разделить Фонд национального благосостояния, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Эльвира Набиуллина предлагает отложить на год принятие решения о том, каким образом можно тратить деньги из ФНБ. По её словам, за это время властям необходимо выработать правила траты этих денег.

При этом, глава регулятора отметила, что есть смысл задуматься над изменением бюджетного правила, когда все деньги, полученные от продажи энергоносителей свыше 7% от ВВП распределялись в Фонд. Теперь риски изменились и, возможно, по мнению руководства, пора пересмотреть это правило.

При этом уже к концу года министерство финансов ожидает в ФНБ 7,9 триллионов рублей, которые пока не ясно, как тратить.

По мнению федеральных чиновников, очевидно, отбить атаки на ФНБ полностью не удастся, но нужно сразу договориться, как именно и в какие проекты, чтобы не потратить все, что накопилось сверх 7%.

Ранее сообщалось о том, как по мнению Алексея Кудрина, можно распорядиться пенсиями.

Дмитрий Шевченко