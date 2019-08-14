Сокращать рабочую неделю хотя бы в теории депутаты предлагают уже осенью, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на Интерфакс.

Первый замруководителя думской фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев обещает начать работу над этим законопроектом буквально через месяц: в сентябре. По его словам, власти поддерживают идею о четырехдневной рабочей неделе при сохранении размера зарплат граждан. Это позволит людям больше времени уделить своим близким, семье, здоровью и самообразованию.

Вместо сохранения размера зарплат Исаев предлагает их индексацию.

Переход планируют постепенный, с учетом экономической ситуации, и чтобы не шокировать работодателей.

Автор инициативы добавляет, что дело это вполне реальное, и браться за него можно.

Анастасия Туркова