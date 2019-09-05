Президент и сам недоволен тем, что «Аэрофлот» постоянно повышает цены на авиабилеты, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 4 сентября, в рамках ВЭФ состоялся Госсовет с президентом по теме развития Дальнего Востока. Одна из тем, которую подняли на обсуждении - цены на авиабилеты для дальневосточников.

Проблему президенту обрисовал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он отметил, что самолеты - единственная для дальневосточников возможность добраться из родных городов в столицу. «И разговоры о нецелесообразности полётов, плоских тарифах не вписываются в посыл, данный Вами пять лет назад, что Дальний Восток – это приоритет на наш XXI век».

Последняя фраза явно кивок в сторону «Аэрофлота». Генеральный директор авиакомпании накануне ВЭФ заявил, что планирует отказаться от плоских тарифов - это невыгодно авиакомпании.

Виталий Савельев, глава «Аэрофлота» также заявил, что возможность оставить плоские тарифы есть - тогда для этого авиакомпании нужны деньги - компенсация за упущенную выгоду с каждого рейса. Сумма не разглашается, однако, судя по всему, речь об огромных деньгах.

Поведение Савельева возмутило даже Владимира Путина. На полях ВЭФ президент обратился к гендиректору «Аэрофлота», возмущенный такими темпами роста цен на авиабилеты:

«Виталий, больше инфляции — 7% рост!», – сказал президент.

Елена Миронова