Министр экономического развития Максим Орешкин сделал важное заявление на ВЭФ, сообщает DEITA.RU.



Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сделал заявление в ходе ВЭФ. По словам министра экономического развития, за то, что уровень закредитованности россиян, несут ответственность банки.

Как пишут «Ведомости», Орешкин уверен: просрочка платежа по кредиту – вина не только человека, но и банка: не надо было предлагать такому человеку кредитные продукты и загонять его в долги. Также министр сообщил, что его ведомство уже готовит поправки в закон – теперь нести издержки будут и банки в том числе. В планах – сделать процедуру банкротства физических лиц проще.

Стоит напомнить, что экономический кризис в России на сегодняшний день неизбежен. Этому свидетельствует резкий рост коэффициента обслуживания долга по потребкредитам. Всего за полгода он вырос на полпроцента, и хотя на первый взгляд кажется, что это мало, на самом деле он достиг 8,8 процента. В 2014 году экономический кризис разразился, когда данный показать достиг отметки 9,3 процента.

Ранее Максим Орешкин заявлял, что рост закредитованности населения напрямую связан с замедлением темпов роста экономики страны.



Елена Миронова

