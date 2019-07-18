Закон позволяет людям размещать в многоэтажках небольшое производство вроде кондитерских, если правила пожарной безопасности и другие, положенные по закону, соблюдаются, а жильцы дома не возражают, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Также могут быть расположены в домах аптеки, магазины и некоторые другие коммерческие объекты, даже несмотря на ужесточившиеся в июне требования закона.

Закон гласит, что граждане имеют право вести бизнес в нежилых и оборудованных для этого помещениях многоквартирных домов или приспособить для этого свою квартиру. Тем более что застройщики уже пользуются такой возможностью, оформляя помещения на первых этажах, как нежилые и размещая в них предприятия из сферы услуг или магазины.

Создать в доме офис имеют право индивидуальные предприниматели или самозанятые, будь то репетитор, переводчик, юрист, бухгалтер, программист, веб-дизайнер и т.д. Вести бизнес в квартире можно, если это не слишком увеличивает уровень шума и вибраций – иными словами, если это ничем не мешает другим жильцам.

Жестче стали условия для гостиничного бизнеса: с октября хостелы и небольшие гостиницы обяжут присутствовать в многоэтажках, находясь в нежилом фонде.

Анастасия Туркова