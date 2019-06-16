Об увеличении цен на бензин объявили власти Сирии, сообщает DEITA.RU.

Как информирует сирийское государственное телевидение, субсидироваться властями будет 100 литров бензина в месяц с октановым числом 90.При превышении этой нормы цена за литр составит вместо 375 лир за литр (около 62 рублей) будет повышена до 425 лир (71 рубль.

Сейчас же в воюющей стране можно заправиться по субсидируемой цене в 225 лир (37 рублей) за литр, но получить по этой цене можно не более 100 литров в месяц. Такси и общественный транспорт получают по 350 литров бензина в месяц по субсидируемой цене.

Бензиновый кризис в Сирии начался в начале апреля. Власти заявляли, что причиной ажиотажного спроса на топливо стали «фейковые новости»" о планах властей повысить цену на топливо. К концу апреля ситуация улучшилась в связи с размещением в городах мобильных АЗС.

Накануне руководитель Роснефти» Игорь Сечин призвал правительство России перестать сдерживать цены на автомобильное топливо и как ни странно, власти согласились с его доводами. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак на Петербургском международном форуме заявил, что с 1 июля цены сдерживать на бензин в России уже не будут. В связи с этим россияне ожидают резкий скачок цен на автомобильное топливо.



Дмитрий Санников