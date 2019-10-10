Власти обяжут разведёнок оплачивать жильё ребёнку

В Правительстве России всерьёз задумались обязывать разведенных супругов обеспечить достойным жильём своего ребёнка, сообщает DEITA.RU.

Законопроект находится на стадии доработки и подразумевает взыскание средств с одного из родителей в пользу другого для обеспечения достойным жильём общего ребёнка, как отмечает «Парламентская газета». Помимо этого, не только алименты предлагается взыскивать с бывших супругов. Так, на стадии рассмотрения находятся такие инициативы, как взыскание через суд средств для оплаты лечения тяжелобольного ребёнка, в том числе травмированного или нетрудоспособного, а также требующего квалифицированного ухода за ним.

Список может быть расширен ещё больше, туда внесена инициатива об взыскании средств для обеспечения хороших жилищных условий.

Стоит отметить, что сначала законопроект был отклонён, и на данный момент рассматривается с доработками от Минюста. По мнению авторов инициативы, новая мера позволит обеспечить ребёнка большей степенью защищённости.

Напомним, по итогам опроса, проведённого Аналитическим центром НАФИ, практически треть опрошенных жителей страны рассчитывает на материальную помощь от собственных детей. При этом, отмечается снижение данного показателя по сравнению с данными прошлого года. Так, совсем не надеются на помощь собственных детей почти 70% опрошенных. При этом женщины настроены более оптимистично и чаще мужчин полагают, что дети будут финансово помогать.

Софья Корф