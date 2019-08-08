Возмещать взносы на капремонт власти согласились ради некоторых граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Комиссия решила, что такую меру поддержки можно ввести для членов семьи военнослужащих, если военный погиб, и трудящихся в определенных органах исполнительной власти.

Эта поправка призвана уточнить спорный момент: ранее в законе говорилось, что семье погибшего на контрактной службе военного компенсируют траты на ремонт или содержание объектов общего пользования в домах, но не уточнялось при этом, какой ремонт.

Поправки Правительство обещает рассмотреть в скором времени на одном из заседаний.

Анастасия Туркова