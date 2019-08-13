Необходимо «перезагрузить сознание» госслужащих для продуктивной работы управляющих компаний, заявила врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко на пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 12 августа, в администрации региона. На мероприятии обсудили такие острые вопросы, как внедрение мусорной реформы, взаимодействие между собственниками и управляющими компаниями, а также готовность региона к отопительному сезону, сообщает DEITA.RU.

Особое внимание на встрече уделили вопросу взаимодействия собственников с управляющими компаниями. Евгений Баршай, руководитель государственной жилищной инспекции по Приморскому краю, имеет обширный опыт работы в сибирском регионе России, поэтому выделяет особенности в сфере ЖКХ, характерные для Приморского края.

«Наверное, самый главный момент, который я для себя почерпнул, это натянутые отношения, плохое взаимодействие между управляющими компаниями и собственниками. Нет партнёрских, хороших отношений между председателями и членами советов домов и управляющими компаниями, которые бы шли рука об руку к цели улучшения качества жизни», - отметил он.

Евгений Баршай подчеркнул важность выстраивания подобных отношений, отметив, что зачастую договоры управления многоквартирными домами не соответствуют нормам и требованиям, являясь устаревшими.

Елена Пархоменко сообщила о важном аспекте мусорной реформы. Некоторые управляющие компании Приморья выделяют отдельной строкой вывоз твердых коммунальных отходов, в других же приходится его вычленять самостоятельно. Из-за подобной неразберихи может возникнуть ситуация, что собственник дважды будет оплачивать данную услугу. Чтобы избежать подобных ситуаций, правительством края проводится обширная работа с управляющими компаниями. В случае выявления нарушений применяются самые строгие меры. Так, от работы отстранены несколько директоров в связи с постоянными грубыми нарушениями. Также в качестве мер наказания применяется система штрафов. С начала года недобросовестные управляющие компании выплатили порядка пяти миллионов рублей.

Вопросы подготовки к отопительному сезону также волновали журналистов на встрече. Елена Пархоменко отметила, что на сегодняшний день край подготовлен к сезону на 60%. Подобный показатель врио вице-губернатора не считает удовлетворительным, отмечая, что темпы подготовки необходимо наращивать. На встрече сообщили о переоборудовании котельных для работы с приморским углём. Использование местного ресурса позволит избежать трат на транспортировку топлива из других регионов России.

Софья Корф