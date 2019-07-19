Власти определились, что считать шпионскими приборами, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс». Теперь в этот список не попадут радионяни, видеорегистраторы и GPS-трекеры, которые помогают определять местоположение животных.

Шпионскими признали техсредства, созданные для скрытной слежки за ее обладателем. Устройства из свободного оборота и для использования в быту разрешены к приобретению и использованию, даже если одна из их функций – аудиозапись, видеофиксация или геолокация. Но на устройстве должна быть маркировка с указанием назначения и элементы управления.

Напомним, что статья 138.1 УК РФ про незаконный оборот особых техсредств для слежки предполагала денежный штраф до 200 тысяч рублей или заключение на срок до четырех лет.

Анастасия Туркова