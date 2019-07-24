В РФ введут одну всеобщую систему обращения с отходами, которые относятся к категории опасных, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

В России будет введен оператор федерального уровня для решения мусорного вопроса и одна, общая для всех система учета, контроля за обращением отходов. Сами небезопасные отходы, ответственность за которые будет возложена на федерального оператора, двух категорий: чрезвычайно опасные и высокоопасные. И те, и другие доверят Росатому для утилизации.

В продолжение проекта предлагается ввод обязательной к исполнению схемы обращения с отходами федерального уровня для каждого из участников системы. Стоимость услуги и тарифы отрегулирует государство.

Все ИП и юрлица, чья деятельность подразумевает появление опасных отходов, получат право обработать их, обезвредить, накопить, утилизовать и размещать самостоятельно.

Также планируется найти все существующие на данный момент в России места, где могут быть захоронены вредные отходы.

Такой закон сенаторы одобрили 23 июля.

Анастасия Туркова