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Власти оставили без пенсий тысячи россиян
Глава ПФР рассказал, за что россияне получили отказы в
выплатах, сообщает DEITA.RU.
Глава Пенсионного фонда России подвел итоги года. По словам Антона Дроздова, в уходящем году порядка 15-20 тысяч человек остались без страховых пенсий.
Как пишет Ura.ru, несмотря на пугающее число, глава ПФР назвал количество людей без страховой пенсии небольшим. По его подсчетам, это всего 1%. Среди тех, кто получил отказ, если не считать досрочников, это люди, которые хотели выйти на пенсию по достижению возраста, но им не хватило пенсионных коэффициентов.
Глава Пенсионного фонда посоветовал таким людям поработать еще или докупить недостающие баллы.Елена Миронова