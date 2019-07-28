Поводок грозит разрушить не только привычный быт дальневосточников, но и их семьи, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет "Интерфакс - Дальний Восток".

Прокурор Амурской области Руслан Медведев заявил, что готов отбирать детей у тех родителей, кто отказался от эвакуации из подтопленных районов. Это связано в первую очередь с тем, что на данный момент в регионе сложилась очень сложная обстановка. Из-за чрезвычайной ситуации возникла реальная угроза жизни и здоровью людей, в том числе недостигших совершеннолетия.

Согласно закону Российской Федерации, ребенка можно изъять из семьи, если его жизни и здоровью угрожает серьезная опасность.

Напомним, Амурская область и Хабаровский край последние несколько дней страдают от серьезных наводнений. В Приамурье введен режим ЧС. Свои дома из-за паводка покинули порядка одной тысячи человек, среди них 300 детей.

Екатерина Брязгунова