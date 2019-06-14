Россияне получают гигантские теневые доходы, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал вице-премьер Татьяна Голикова во время беседы с корреспондентом «Известий».

По мнению Голиковой, размер скрытых доходов достигает 21 процента ВВП. Такой вывод можно сделать из анализа трат россиян. Так, в 2017 году россияне потратили на различные нужды на 13,3 триллиона рублей больше, чем заработали.

Примерно третьи от этой суммы, по сути, должна была уйти на уплату подоходного налога и в фонды, в том числе в Пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, а также социального страхования. На сегодняшний день нелегальный бизнес ведут или получают зарплату в конверте 15 миллионов человек.

Стоит отметить, что данная новость вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей. «Коррупцией займитесь, а то на вилах все скоро бюджет пересчитывать будете», «Особенно смешно эта новость выглядит после репортажей в СМИ о задержанных губернаторах, силовиках, чиновниках, у которых находят миллиарды. А простые люди, значит, имеют теневые доходы...», «Уже не знают, как наполнить бюджет, чтобы дальше его пилить, всё им мало, пусть у себя вынут ворованные деньги и наполнят бюджет», «Эти суммы и вывели на свои счёта эти премьеры, министры, главы регионов и тому подобные», — уверены россияне.

Екатерина Брязгунова