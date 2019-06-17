Государство ставит учёт земли на особый контроль, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Общественная организация "Опора России", занимающаяся защитой и развитием предпринимательства, выступила с инициативой внести поправки в закон о плодородии сельскохозяйственных земель с целью обеспечения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным о конкурентоспособности страны в сфере сельского хозяйства и всеобъемлющем развитии этой отрасли.

Вместе с этим, президент организации Александр Калинин ссылается на данные РАН, согласно которым треть с/х земель в России — кислые почвы, а четверть слабо обеспечена питательными веществами. В этой связи, предлагается ввести государственные нормы плодородия земель и для повышения эффективности их использования внедрить паспортизацию.

Кроме этого, отмечается, что подобная оценка плодородия может иметь значение для оценки стоимости земли при её приватизации и при продаже государством принудительно изъятых земельных участков. Уже сейчас законом оговаривается ситуация принудительного изъятия участков, если они эксплуатируются с нарушениями, приводящими к снижению плодородия почв.

Также, если сельхозугодья простаивают больше трёх лет, их могут изъять просто по этой причине. При этом, значительная часть сельхозугодий переводится в земли поселений для жилой и коммерческой застройки.

Эксперты отмечают, что если предложения "Опоры России" будут поддержаны и принято, то неиспользуемые земли россиян могут начать отбирать в пользу государства чаще и более систематично, чем это было ранее.

Таким образом, всем, кто не хочет лишиться своих участков, следует вести на них активную деятельность, выращивать культуры и не запускать свой участков, а также не наносить вред почве.

Ранее сообщалось о том, что руководство некоторых российских регионов подготовило предложения о том, каких граждан можно лишить денежных пособий и поддержки от государства.

Дмитрий Шевченко