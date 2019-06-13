В администрации Уссурийска отказались ремонтировать мост, по которому дети ходят в школу, потому что он не стоит на балансе в мэрии, сообщает DEITA.RU. Информацию об этом опубликовал паблик primorye_online.

По словам местных жителей, они длительное время просили властей отремонтировать мост-переправу в районе улиц Теремецкого и Котовского. В начале июня чиновники даже пригнали технику, но вместо того, чтобы мост сделать безопасным, просто-напросто убрали бетонные блоки.

Местные отметили, что власти рекомендовали ходить, в том числе и детям в учебные заведения, через улицы Некрасова и Кирова, хотя там даже нет пешеходной зоны, по которой можно безопасно передвигаться.

«Как уточнили в администрации Уссурийска, - пишет primorye_online, — мост не стоит на балансе муниципалитета и представляет собой обычную железобетонную плиту над оврагом. Выделение средств на его ремонт невозможно. Внесение в реестр муниципального имущества — тоже».

Екатерина Брязгунова



