Власти отказались платить за «закон Яровой»

Власти отказались компенсировать операторам сотовой связи затраты в рамках реализации «закона Яровой». Об этом сообщает DEITA.RU.

Ведущие сотовые операторы страны потребовали Министерство связи РФ разработать льготный пакет для компаний, которых вынудили хранить личные переписки и записи разговоров россиян после вступления в силу «закона Яровой». В своем открытом письме в ведомство представители мобильных операторов посетовали на значительный рост расходов в связи с новыми правилами хранения личных данных.

Например, «Мегафон» посчитал, что для реализации закона в течение пяти лет компании придется потратить около сорока миллиардов рублей. МТС заявил о необходимости выделения «дополнительных» пятидесяти миллиардах на аналогичные цели, а «Вымпелком» - о сорока пяти миллиардах. Сотовые операторы пришли к общей мысли, что данные всех переписок абонентов и информации об интернет-трафике россиян требуют увеличения затрат примерно на двадцать процентов от показателей прошлых лет.

Требуя льготы, компании ссылаются на новую государственную программу по субсидированию предпринимателям покупок оборудования российского производства для развития телевещания и коммуникации в стране. По словам авторов письма, техника, закупленная сотовыми операторами для реализации закона, тоже подходит для этих требований т.к. хранение данных производится для поддержки и развития мобильной связи в стране.

Сообщается, что Минкомсвязи уже ознакомился с письмом и почти сразу вынес свой вердикт: в предоставлении субсидий и льгот сотовым операторам отказать.

Теперь россиянам лишь остается ждать резких повышений тарифных планов - деньги же компаниям нужно где-то брать.

Напомним, после принятия «закона Яровой» сотовые операторы обязались хранить на специальных защищенных серверах записи разговоров и данные переписок всех граждан, пользующихся российскими сим-картами в течение шести месяцев, а данные запросов через мобильный интернет - тридцати дней. Нововведение действует в стране около года.

Екатерина Цой