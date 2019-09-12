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Власти отказались решать проблему бедности выделением денег
12 Сентябрь 2019, 01:01
Деньги для решения проблемы бедности населения россиянам правительство не даст, сообщает DEITA.RU со ссылкой на телеканал "Россия-24".
Руководитель Минтруда Максим Топилин передал, что власти будут действовать иначе: окажут помощь адресно, малоимущим. По его мнению, проблему бедных не «залить» деньгами, и государство не будет разбрасываться финансами.
Топилин уверен, что ситуация разрешится с помощью реализуемых нацпроектов, повышения зарплат и роста экономики. В дополнение к этим мерам в стране выявляют неимущие семьи и помогают им льготами, материально и т.д.
Еще одна мера помощи бедным гражданам повышение МРОТ, добавил чиновник.
Анастасия Туркова