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Власти отменили карантин в посёлке Подъяпольское в Приморье

мвд, полиция, ГИБДД

Дольше полумесяца доступ в посёлок был закрыт

Въезд в посёлок Подъяпольское Шкотовского района Приморья разрешён после трёх недель ограничений, сообщает ИА DEITA.RU.

Въезд и выезд из населенного пункта был запрещён 15 апреля после инфицирования коронавирусом двух жителей Подъяпольского, которые прибыли из Московской области двумя неделями ранее – в конце третьей декады марта. В середине апреля появилось видео, снятое жителями населенного пункта, на котором запечатлели сотрудника, проводящего обработку построек и жилых зданий в посёлке.

После инфицирования двух жителей посёлка, тест сделали у 55 местных жителей. Анализы у контактных лиц оказались отрицательными, пишут «Известия» со ссылкой на источник. Власти сняли ограничения на въезд в населённый пункт.

Ранее сообщалось, что приморцы не желают находиться дома во время режима самоизоляции, введенного в регионе. Так, жители Приморья ставят антирекорды по минимальным показателям индекса самоизоляции. В среду, 6 мая в регионе он составил лишь полтора балла, тогда как в столице региона и того меньше – 1,2 балла.

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