Власти отменили «пир во время чумы»

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Открытие «Дальневосточной ярмарки» переносится. Это связано с трауром в Забайкальском крае, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в администрации Приморского края, предварительная дата открытия мероприятия – 3 декабря. Ранее старт одного из событий «Дней Дальнего Востока в Москве» планировался 2 декабря.

В Минвостокразвития РФ отмечают, что выставка будет работать всю неделю – до 8 декабря. А вот ее открытие отложится.

Так, с 9 ноября по московскому метро уже ходит тематический поезд – «дальневосточный экспресс. С 3 по 9 декабря столичных жителей ждет красочная ярмарка, а 13, 14 и 15 декабря событие перейдет в «Экспоцентр».

Напомним, в результате резонансного ДТП погибло 19 человек. Рейсовый автобус ехал по маршруту из Сретенска в Читу. Неожиданно у него лопнуло колесо и транспорт съехал с дороги и упал в реку – прямо на лед. Погибло 19 человек, включая водителя. 21 пассажир пострадал. Сегодня глава края Александр Осипов объявил 2 декабря траур.

 

Александра Маслова

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