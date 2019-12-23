Власти отменят международный роуминг

Не позднее сентября следующего года роуминг между Россией и Беларусью будет отменен, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил официальный представитель Минкомсвязи Евгений Новиков, добавив, что «дорожная карта» с российской стороны уже готова и сейчас ожидается ответ союзной стороны.

Согласно документу, уже в марте 2020 года обе стороны должны отменить роуминг на законодательном уровне, далее, в течение полугода будет проходить ликвидация платы на территории соседней страны.

Отметим, что работа над реализацией проекта велась весь 2019 год – операторы связи, профильные и надзорные ведомства обоих государств вели активные обсуждения и корректировки плана.

Подчеркивается, что даты и сроки уже зафиксированы, однако, в свою силу договор вступит только после подписания соответствующего пакета соглашений.

Александра Маслова