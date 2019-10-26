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19 Август 2019, 19:45

Власти озвучили параметры новой пенсионной системы

пенсия

Копить на пенсию россиянам придется по-новому, сообщает DEITA.RU.

Центробанк и Минфин, наконец, определились с параметрами новой пенсионной системы накоплений. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Теперь копить на пенсию россияне будут по гарантированному пенсионному плану. Он будет во многом отличаться от той системы, которая работает сегодня. Например, работодатель будет сообщать только сумму от зарплаты работника, которая пойдет на накопления. А вот название фонда, который выбрал сотрудник, будет неизвестно начальству.

Кроме того граждане могут выбирать по несколько фондов. Также каждое поступление на счет будет сопровождаться смс-сообщением.

Елена Миронова

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