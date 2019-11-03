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Власти озвучили подробности по взрыву на танкере
В субботу в Находке на танкере произошел взрыв газа,
сообщает DEITA.RU.
Управление Госморречфлота по Дальнему Востоку (является структурой Ространснадзора) рапотовало о начале расследования по факту взрыва на судне в Находке. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, на данный момент известно о том, что уголовное дело уже возбудил Следственный комитет. Статья, которая вменяется судовладельцу – «нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц». Как стало известно накануне, танкер «Залив Америка» принадлежит ООО «Наяда».
В субботу сообщалось о взрыве газа на танкере. Двое погибло, третий член экипажа утонул.
Елена Миронова