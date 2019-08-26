Площадь пожаров за сутки шокирует, сообщает DEITA.RU.



Лесные пожары на территории Дальнего Востока России не прекращаются. По сообщению департамента лесного хозяйства ДФО, только за прошедшие сутки зафиксировано 2,9 га выгоревших лесов.

Как пишет РИА Новости, больше всего пожаров в Якутии - 44 очага. Также горит территория Бурятии, Магаданской области, Чукотки, Камчатки и Амурской области.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Красноярского края заявил, что тушить лесные пожары нет необходимости. Это невыгодно с экономической точки зрения.

Елена Миронова