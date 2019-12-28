Власти перенесли новые нормативы ЖКХ на 2021 год

Введение единых нормативов на коммунальные услуги решили перенести на 1 января 2021 года, сообщает DEITA.RU.

Отметим, что ранее власти предполагали ввести нормативы на отопление по этажности и году постройки дома. Предполагалось, что новелла вступит в силу с 2020 года.

Хабаровский депутат Борис Гладких, в свою очередь, просил главу Минстроя отсрочить введение новых тарифов. Связано это с тем, что, согласно расчетам, жители домов, возведенных до 1999 года и имеющих 1-5 этажей начали бы серьезно переплачивать.

В итоге, Минстрой согласился сделать процесс перехода к новым нормативам поэтапным, а также дать власти субъектов больший простор для решения этого вопроса на местах. Сам норматив решили отложить до 2021 года.

Парламентарий неоднократно отмечал, что законопроект негативно отразится на жителях домов ниже пяти этажей, для них такая система расчета будет некорректна.

Александра Маслова