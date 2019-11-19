Власти по-новому решили бороться с курением

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Электронные сигареты хотят приравнять к обычным, сообщает DEITA.RU. С таким предложением выступил председатель Комитета СовФеда по соцполитике Валерий Рязанский.
По мнению Рязанского, так как электронные сигареты негативно влияют на состояние здоровья, они должны быть приравнены к обычным сигаретам.
Сегодня электронная курительная продукция набирает все большую популярность, поэтому власти хотят урегулировать процесс ее распространения.
Идею Рязанского полностью поддерживают в Министерстве здравоохранения. Так, замминистра Олег Салагай убежден, что электронные сигареты должны рассматриваться под тем же углом, как и обычные.
Напомним, что с 1 октября любители покурить на балконе смогут заплатить крупный штраф в том случае, если по их вине в одной из соседних квартир начнется пожар.
Екатерина Брязгунова