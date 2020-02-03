Новости
Власти подарят ветеранам смартфоны
3 Февраль 2020, 23:45
Крупная сеть супермаркетов отказалась от овощей из КНР
3 Февраль 2020, 23:15
Чиновниц, унизивших блокадников, уволили в Крыму
3 Февраль 2020, 22:45
Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России
3 Февраль 2020, 22:15
Аптеки подняли цены в 35 раз из-за ажиотажа на эпидемии
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Мишустин поручил депортировать зараженных иностранцев
3 Февраль 2020, 20:45
Министр Козлов пообещал свои теплицы Дальнему Востоку
3 Февраль 2020, 20:15
Власти подарят ветеранам смартфоны
Гаджеты пригодятся, чтобы вызвать врача или волонтера
Глава думского комитета по информационной политике Александр
Хинштейн рассказал о планах помощи ветеранам Великой Отечественной
войны,сообщает DEITA.RU. Так, одно из направлений – бесплатные мобильные
телефоны.
Как рассказал депутат, сейчас в России осталось около 60 тысяч фронтовиков. Важно обеспечить каждого из них помощью – в том числе, и телефонами. В гаджеты предварительно забьют номера телефонов экстренных служб и волонтеров. Чтобы у людей в экстренной ситуации была возможность нажать на «тревожную кнопку».
Также, по словам Александра Хинштейна, партия и волонтеры создадут новое направление – инициатива о персональном уходе за каждым ветераном.