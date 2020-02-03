Власти подарят ветеранам смартфоны

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о планах помощи ветеранам Великой Отечественной войны,сообщает DEITA.RU. Так, одно из направлений – бесплатные мобильные телефоны.



Как рассказал депутат, сейчас в России осталось около 60 тысяч фронтовиков. Важно обеспечить каждого из них помощью – в том числе, и телефонами. В гаджеты предварительно забьют номера телефонов экстренных служб и волонтеров. Чтобы у людей в экстренной ситуации была возможность нажать на «тревожную кнопку».

Также, по словам Александра Хинштейна, партия и волонтеры создадут новое направление – инициатива о персональном уходе за каждым ветераном.