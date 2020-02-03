telegr wh call

Новости

Власти подарят ветеранам смартфоны

3 Февраль 2020, 23:45

Крупная сеть супермаркетов отказалась от овощей из КНР

3 Февраль 2020, 23:15

Чиновниц, унизивших блокадников, уволили в Крыму

3 Февраль 2020, 22:45

Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России

3 Февраль 2020, 22:15

Аптеки подняли цены в 35 раз из-за ажиотажа на эпидемии

3 Февраль 2020, 21:45

Российские власти придумали новую проблему для iPhone

3 Февраль 2020, 21:15

Мишустин поручил депортировать зараженных иностранцев

3 Февраль 2020, 20:45

Министр Козлов пообещал свои теплицы Дальнему Востоку

3 Февраль 2020, 20:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Власти подарят ветеранам смартфоны

телефон

Гаджеты пригодятся, чтобы вызвать врача или волонтера

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн рассказал о планах помощи ветеранам Великой Отечественной войны,сообщает DEITA.RU. Так, одно из направлений – бесплатные мобильные телефоны.

Как рассказал депутат, сейчас в России осталось около 60 тысяч фронтовиков. Важно обеспечить каждого  из них помощью – в том числе, и телефонами. В гаджеты предварительно забьют номера телефонов экстренных служб и волонтеров. Чтобы у людей в экстренной ситуации была возможность нажать на «тревожную кнопку».

Также, по словам Александра Хинштейна, партия и волонтеры создадут новое направление – инициатива о персональном уходе за каждым ветераном. 

Читайте также:

Новый закон грозит «революцией» в регионах

Путин уволил главу Чувашии

"Единая Россия" открестилась от девушки, оскорбившей крещенских купальщиков

Елена Миронова

Популярное

Дефицит Шрёдингера: жители Приморья жалуются на дефицит и дороговизну овощей

Понятие опьянения изменила ГИБДД

Синоптики рассказали о снегопаде в Приморье

Видео возгорания на заводе «Звезда» появилось в сети
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...