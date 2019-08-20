Сразу несколько крупных ведомств страны выступили за исключение гаджетов из учебного процесса, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации с официального сайта министерства просвещения, запрет на использование мобильных телефонов в школах поддержали такие структуры, как Российская академия образования, Рособрнадзор и Роспотребнадзор.

Консолидированное мнение ведомств и их рекомендации по ограничению использования гаджетов будут направленны в региональные правительства и администрации до начала нового учебного года.

Ранее указанные ведомства провели опрос, в ходе которого 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали такую инициативу.

При этом, большинство опрошенных посчитало, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе.

Однако, главное в том, что сами учащиеся согласны с тем, что бесконтрольное использование телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса.

Таким образом, школам рекомендуется серьёзно рассмотреть ограничения использования мобильных телефонов учащимися за исключением детей, нуждающихся в их пользовании по состоянию здоровья.

Дмитрий Шевченко