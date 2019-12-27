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Власти поддержат аграриев Дальнего Востока рублем

сельское хозяйство, баран

Со следующего года сельскохозяйственники Дальнего Востока получат еще больше государственной поддержки в виде субсидий. Об этом стало известно в ходе заседания ГосСовета на тему развития аграрной политики в России, сообщает DEITA.RU.

В своем ответе перед президентом Владимиром Путиным министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев заявил, что процесс совершенствования мер государственной поддержки для аграриев региона идет полным ходом. Например, с 2020 года заработает обновленный пакет субсидий для сельхозпроизводителей Дальнего Востока.

Отмечается, что дальневосточные аграрии смогут рассчитывать на компенсации транспортных расходов не только для зерновых культур, но и масленичных, а также всех необходимых сопутствующих предметов для их выращивания и переработки. К примеру, удобрений, продуктов переработки и сельхозтехники.

Также, по мнению министра, регионы смогут сосредоточиться на своих собственных, уникальных точках роста в области агропромышленного комплекса, а также увеличить количество урожая за счет повышения плодородности почв за счет средств, выделенных государством на известкование кислых почв.

Екатерина Цой 

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