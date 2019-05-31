В МВД уже направлено предложение о полном запрете на блокировку авто, сообщает DEITA.RU.



В Госдуме и МВД рассматривают вопрос об очередных изменениях для автовладельцев. На этот раз власти хотят полностью запретить тонировку машин. Обсуждать вопросы тонировки, вероятно, будут представители МВД с рабочей группой по госстроительству и законодательству.

Как пишет «Ура.ру», с инициативой о полном запрете тонировки в России выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Парламентарий мотивировал свое предложение повышением защиты от террористов.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что специалисты РОСДОРНИИ предложили сузить полосы на дорогах в России. Такой способ, по их мнению, не увеличит аварийность, зато сократит бюджетные траты на ремонт.

Елена Миронова