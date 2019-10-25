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Власти подготовили сюрприз владельцам дронов
Власти могут разрешить владельцам легких бытовых дронов запускать свои «игрушки» без предварительного согласования. Об этом сообщает DEITA.RU.
В Минтрансе заявили, что соответствующий законопроект уже согласовал кабмин, в скором времени документ прочитают депутаты Госдумы.
Согласно информации ведомства, поправки в действующее законодательство касаются дневных запусков дронов, весом не более тридцати килограмм, на высоту до ста пятидесяти метров. Квадрокоптерам разрешается неограниченное количество времени кружить над землей и водой в от рассвета до заката солнца при условии, что аппарат будет четко виден оператору.
Также в документе оговариваются случаи, когда без разрешения местных проводить полеты не получится. Остается запрет на полеты дронов над местами больших скоплений людей без предварительного согласования, диспетчерскими и «запретными» зонам.
Екатерина Цой