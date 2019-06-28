Россиян решили по-новому мотивировать на полезные дела. Или по хорошо забытому старому – это как посмотреть, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил за сдачу раздельно собранного мусора вручать гражданам бутылки с пивом или с молоком, как некогда в Советском Союзе. Пункты приема сегодня есть для макулатуры и металлолома, пришел через сделать подобные для раздельного сбора мусора.

Установить такие пункты авторы инициативы предлагают в доступных людям местах: в школах, кафе, в магазинах – главное, чтобы люди могли ими пользоваться и сдать ненужные им упаковки, бутылки и прочий мусор.

Напомним, что действие предпринимается в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистая страна», по которым к 2024 году самые опасные объекты накопленного экологического вреда нужно убрать. В регионах введут систему общественного контроля, и каждый гражданин получит возможность ликвидировать незаконные свалки. Проект обошелся бюджету в 124,2 миллиарда рублей.

Анастасия Туркова