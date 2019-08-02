Если уж выделяются многодетным земельные участки – так пусть они будут с инфраструктурой – спохватились, наконец, наверху. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заговорил об этом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

У больших семей в подавляющем большинстве случаев нет средств на постройку дома, осушение участков и проведение к дому дорог, признал политик. Люди с тремя детьми, как правило, вынуждены тратиться совсем на другое.

По распоряжению президента РФ Владимира Путина многодетные семьи поддерживают, но участки им выделяют почему-то в самых что ни на есть неудобных местах. Инфраструктуры там и близко нет. Так, в Пушкинском городском округе Московской области семье выделили совершенно не пригодный для строительства жилья участок без электроснабжения и дорог.

Чтобы семьи не были вынуждены перепродавать выделенные участки более состоятельным гражданам, местные власти хотят обязать предлагать им варианты с нормальной инфраструктурой. Продавать такие земельные сотки запретят.

Анастасия Туркова