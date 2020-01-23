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Власти пообещали спасти Большой Камень от угольной пыли
«Любимый город Путина» избавят от пыли только в одном случае
Олег Кожемяко провел рабочую встречу с гражданами в Большом
Камне накануне, 22 января. Он согласился с тем, что условия в городе далеки от
идеальных. Правда, вместо того чтобы в очередной раз уже по доброй
традиции отругать мэра, губернатор неожиданно заступился за местную
администрацию - городом, мол, занимается новая молодая команда, которой во
многом приходится помогать.
Среди прочих вопросов, заданных главе региона и участвовавшим во встрече представителям Корпорации развития Дальнего Востока, жители подняли и волнующий их вопрос работы угольного терминала. Им обещали, что он станет прорывной точкой для развития территории, однако пока они видят в нем только потенциальный источник угрозы окружающей среде.
Еще год назад общественность требовала провести экологическую экспертизу и сделать выводы в отношении терминала. Поступали многочисленные жалобы от горожан на экологическую обстановку и открытую перевалку угля стивидором.
Как заявили на встрече, в ответ на жалобы жителей властями было принято решение подключить к проблеме Росприроднадзор и Транспортную прокуратуру.
На территории терминала в результате проверки были выявлены нарушения, и уже возбуждено три административных материала, которые в ближайшее время превратятся в наказание для предпринимателей.
Сейчас в Приморье существует наработанная практика наказания стивидоров за такие проступки, но выступавшие на встрече чиновники выразили надежду, что терминал исправится. В противном случае компанию ждет приостановка деятельности до полного устранения нарушений, и к делу подключится прокуратура.
Кроме того, в ходе встречи Кожемяко пообещал людям в течение года ввести в строй новую котельную, которая будет отапливать новые дома. А также завершить строительство пирса, купить для города катамаран и решить вопросы с нехваткой врачей и оборудования в лечебных учреждениях.
КРДВ, в свою очередь, дала обещание достроить дороги «Промышленная» и «Объездная».
Василий Кучин