Власти пообещали закрыть порт Вера в Большом Камне, «если он не исправится»

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко, представители Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) и других ответственных ведомств рассказали о судьбе угольного терминала «Порт Вера», который с завидной регулярностью становится источником беспокойства для местных жителей, сообщает DEITA.RU.
Олег Кожемяко провел рабочую встречу с гражданами в Большом Камне накануне, 22 января. Он согласился с тем, что условия в городе далеки от идеальных. Правда, вместо того чтобы в очередной раз уже по доброй традиции отругать мэра, губернатор неожиданно заступился за местную администрацию - городом, мол, занимается новая молодая команда, которой во многом приходится помогать.
Среди прочих вопросов, заданных главе региона и участвовавшим во встрече представителям Корпорации развития Дальнего Востока, жители подняли и волнующий их вопрос работы угольного терминала "Порт Вера". Им обещали, что он станет прорывной точкой для развития территории, однако пока они видят в нем только потенциальный источник угрозы окружающей среде.
Еще год назад общественность требовала провести экологическую экспертизу и сделать выводы в отношении компании «Порт Вера». Поступали многочисленные жалобы от горожан на экологическую обстановку и открытую перевалку угля стивидором.
Как заявили на встрече, в ответ на жалобы жителей властями было принято решение подключить к проблеме Росприроднадзор и Транспортную прокуратуру.
На территории терминала в результате проверки были выявлены нарушения, и уже возбуждено три административных материала, которые в ближайшее время превратятся в наказание для предпринимателей.
Сейчас в Приморье существует наработанная практика наказания стивидоров за такие проступки, но выступавшие на встрече чиновники выразили надежду, что «Порт Вера исправится». В противном случае компанию ждет приостановка деятельности до полного устранения нарушений, и к делу подключится прокуратура.
Кроме того, в ходе встречи Кожемяко пообещал людям в течение года ввести в строй новую котельную, которая будет отапливать новые дома. А также завершить строительство пирса, купить для города катамаран и решить вопросы с нехваткой врачей и оборудования в лечебных учреждениях.
КРДВ, в свою очередь, дала обещание достроить дороги «Промышленная» и «Объездная».
Василий Кучин