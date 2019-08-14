Регулятор недосчитался большого количества граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Число предпенсионеров на рынке труда в России сократилось на 476 тысяч человек предпенсионного возраста. По мнению представителей Центробанка, это связано с тем, что в экономике страны уменьшился спрос на рабочую силу в целом.

Кроме этого, по данным федеральной служба по труду и занятости, ведомство регулярно получает от граждан жалобы на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста.



Сокращения также происходят за счёт представителей, так называемого, "младшего" пенсионного возраста. По оценке экономистов ЦБ, это в основном связано с изменением возрастной структуры россиян за счёт снижения численности людей этих возрастных категорий.

Дмитрий Шевченко