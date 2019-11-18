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Власти предлагают сократить время продажи алкоголя
Инициативные россияне из ОНФ предложили правительству ужесточить правила продажи алкогольной продукции в стране. В частности, граждане считают, что власти должны внести поправку в федеральное законодательство, касающуюся временных границ, в пределах которых можно купить алкоголь. Об этом сообщает DEITA.RU.
Открытом письме ОНФ к правительству говорится о необходимости сократить временные границы на один час – запретить продажу алкоголя после десяти вечера. Сегодня действующее законодательство позволяет россиянам купить горячительные напитки в магазинах с восьми утра до двадцати трех часов.
По словам одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Николая Говорина, указанные поправки в законодательство позволят властям достигнуть наилучших результатов в рамках реализации госпрограммы «Демография», одним из направлений которой является повышение продолжительности жизни россиян, общее улучшение здоровья граждан и пропаганда ЗОЖ.
Отмечается, что Минздрав уже высказал свое веское «да» поправкам в федзакон. Парламентарии приступили к чтению инициативы.
Напомним, в сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что правительство не поддерживает инициативу по внедрению дистанционной продажи алкогольной продукции в России. Чиновник считает, что нововведение пагубно скажется на работе действующего антиалкогольного законодательства, налагающее санкции на продажу спиртосодержащей и другой алкогольной продукции несовершеннолетним.
По словам Скворцовой, онлайн-магазины не будут контролировать возрастные и временные ограничения по реализации алкоголя, чтобы повысить свой уровень продаж, что в конечном итоге приведет к «нивелированию прописанных законодательных запретов».
«Благодаря отшлифованному за годы федеральному и региональному законодательству, нам удалось в два раза снизить показатель общероссийского употребления алкоголя за несколько последних лет. Нельзя допускать законодательного смягчения в этой сфере», - заявила министр.
Екатерина Цой