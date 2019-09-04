Россиян ждёт очередное подорожание квадратных метров, сообщает DEITA.RU.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Минстроя, в котором рекомендуется поднять среднюю стоимость жилья в Москве и ряде других регионов в четвертом квартале текущего года.

Власти рекомендуют повысить среднюю стоимость квадратного метра с 99,4 тысячи до 105 тысяч рублей. Помимо столицы, увеличение цены может коснуться Алтайского и Забайкальского краёв, Алтая, Татарстана, Кабардино-Балкарии, а также нескольких других субъектов России.

Тем временем, по данным ресурса ЦИАН, за год цены на новостройки в крупных городах России возросли на 10%. В столице квадратный метр вырос в цене на 5,5%.

Дмитрий Шевченко